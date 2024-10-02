Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur’dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur’dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı

Reha Muhtar’ın eski eşi şarkıcı Nilüfer ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü oyuncu Deniz Uğur’dan korkutan haber geldi. Ünlü isim apar topar ameliyata alındı, takipçilerinden dua istedi.

Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu, daha önce meme kanserini yenmeyi başarmıştı. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vücudunda bir süredir olan ve takibi yapılan kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve kitlenin artık masum olmadığını söylemişti.

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“1.5 YILDA ANİDEN BÜYÜDÜ"

Daha önce oğlu Poyraz ile çekildiği bir karesini yayımlayan ünlü oyuncu "Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum... Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1.5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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DUA İSTEDİ

Bugün açık ameliyat olacağını söyleyen Deniz Uğur, sevenlerinden de dua istedi.

Uğur 'Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1.5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını rabbimden diliyorum. 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim' açıklamasında bulundu.

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