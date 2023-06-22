Ünlü oyuncu Denize Richards Onlyfans hesabı açtı. Aylık geliri 2 milyon doları aştı

The Real Housewives of Beverly Hills", "Two and a Half Men" ve "Wild Things" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Denise Richards, abone bazlı içerik platformu OnlyFans'e katıldı.
Ünlü oyuncu Denise Richards, OnlyFans hesabı açtı. Oyuncunun ayda 2 milyon dolardan fazla para kazandığı belirtildi.
Denise Richards ve Aaron Feipers’e yakın kaynaklar, çiftin OnlyFans üzerinden ayda 2 milyon dolardan fazla para kazandığını duyurdu.
Richards’ın OnlyFans platformunun en çok kazanan isimlerinden biri olduğu belirtilirken, eşi Feipers’ın da kendisine yardım ettiği aktarıldı.
Denise Richards’ın oyuncu Charlie Sheen’den olan kızları Sammi Sheen de 18 yaşını doldurduktan sonra platforma üye olmuştu. Sheen’in de ayda 80 bin dolar kazandığı öğrenildi.