Gamze Özçelik elleriyle yemek dağıttı. Depremzedeler için seferber oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş ve dokuz ilde yıkıma neden olan iki şiddetli deprem sonrası herkes dişini tırnağına taktı afet bölgesine koştu. Çok sayıda ünlü de hem arama kurtarma çalışmaları hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgede bulunuyor. Bu isimler arasında oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik de yer alıyor.

"BİRLİKTE UYUYOR BİRLİKTE UYANIYORUZ"

Depremzedelere yemek dağıtan Özçelik, "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku. 'Bu da geçer Ya Hu' diyoruz. İnşallah" ifadelerini kullandı.

"AYAKTA DUR VE VAZGEÇME"

Enkaz altından çıkarılan minik bir bebeği de paylaşan eski oyuncu, "Tanık olduğumuz bazı anlar bize 'ayakta dur ve ümit etmekten vazgeçme' diyor" mesajını yazdı.

"BU NASIL TARİF EDİLİR?"

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan yardım eli uzatan Özçelik, bir diğer paylaşımında ise "Elinde annesinin saçıyla çıkarılan bu yavrumuz çıkarılırken ekibimiz oradaydı. Şimdi bu nasıl tarif edilir?" sözleriyle duygularını dile getirdi.

