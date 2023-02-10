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Gamze Özçelik elleriyle yemek dağıttı. Depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken ünlü isimler de afet bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile afet bölgesinde bulunan eski oyuncu Gamze Özçelik, de depremzedelere çorba dağıttı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:27
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Ünlü oyuncu depremzedeler için seferber oldu. Gamze Özçelik elleriyle yemek dağıttı

Gamze Özçelik elleriyle yemek dağıttı. Depremzedeler için seferber oldu
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Merkez üssü Kahramanmaraş ve dokuz ilde yıkıma neden olan iki şiddetli deprem sonrası herkes dişini tırnağına taktı afet bölgesine koştu. Çok sayıda ünlü de hem arama kurtarma çalışmaları hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgede bulunuyor. Bu isimler arasında oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik de yer alıyor.

"BİRLİKTE UYUYOR BİRLİKTE UYANIYORUZ"

Depremzedelere yemek dağıtan Özçelik, "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku. 'Bu da geçer Ya Hu' diyoruz. İnşallah" ifadelerini kullandı.

"AYAKTA DUR VE VAZGEÇME"

Enkaz altından çıkarılan minik bir bebeği de paylaşan eski oyuncu, "Tanık olduğumuz bazı anlar bize 'ayakta dur ve ümit etmekten vazgeçme' diyor" mesajını yazdı.

"BU NASIL TARİF EDİLİR?"

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan yardım eli uzatan Özçelik, bir diğer paylaşımında ise "Elinde annesinin saçıyla çıkarılan bu yavrumuz çıkarılırken ekibimiz oradaydı. Şimdi bu nasıl tarif edilir?" sözleriyle duygularını dile getirdi.
 

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