Ünlü oyuncu 'Derin yaralar aldım' diyerek tacize uğradığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu 'Derin yaralar aldım' diyerek tacize uğradığını açıkladı
55 yaşındaki Amerikalı oyuncu Kristin Chenoweth, geçmiş bir ilişkisinde tacize uğradığını açıkladı.

Kristin Chenoweth, sosyal medya hesabından uğradığı tacizi anlattı.

Amerikalı oyuncu, birkaç yıl önce ciddi şekilde tacize uğradığını söyleyerek, "Daha iyisini hak ettiğimi anlamam terapi ve dua gerektirdi. Fiziksel ve ruhsal olarak derin yaralar aldım. Dışarı çıktığımda yapmayı bildiğim tek şey dua etmekti. Kendim için dua etmek." dedi.

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Paylaşımlarına devam eden Chenoweth, bir sonraki gönderisinde "Bu hayatımda yaşadığım en kötü şeydi" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımları sonrası hayranlarından destek mesajları yağdı.

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