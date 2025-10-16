Son olarak “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” yer alan ünlü oyuncu Devrim Yakut sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayranlarını üzdü.
Ünlü oyuncu Devrim Yakut’tan kötü haber! Kansere yakalandı... Annesi de bu hastalıktan hayatını kaybetmiş
Ünlü oyuncu Devrim Yakut, sosyal medya hesabından 4 ay önce meme kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu erken tanının önemine de dikkat çekti.
Ünlü oyuncu 4 ay önce meme kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü ilk kez açıkladı.
Erken tanının önemine değinen Devrim Yakut, "Ailemde bu hastalığın varlığı nedeniyle çok titizlendim. Ben de bu işin kıyısından erken teşhisle dönmüş biri olarak burada kendi serüvenimi anlatacağım. Aslında serüven bile denemez, o kadar erken fark edildi ki, böylece geldi ve geçti çok şükür" ifadelerini kullandı.
Devrim Yakut; "Ekim ayındaki bu farkındalığı çok önemsiyorum çünkü bir toplumda kadın sağlıklıysa eğer toplum da sağlıklıdır; hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak. O yüzden kadınlarımız sağlıklı olsun, toplumumuz da sağlıklı olsun. Benim hastalığım da erken tanı sayesinde geldi ve geçti. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadım, şimdi sağlıklı bir biçimde buradayım" dedi.
“BEN ANNEMİ DE BU RAHATSIZLIKTAN KAYBETTİM”
Meme kanseri teşhisini rutin kontrolleri sırasında öğrendiğini söyleyen ünlü isim tedavi sürecinde neler yaşadığını şu sözlerle anlattı:
"Mamografi sırasında daha önceki kontrollerde olmayan çok küçük bir şeye rastlandı. Radyolog o minicik şeyi fark etti ve sonra süreç başladı. Hocalarımız ilk gün bana ‘Biz bu işi halledeceğiz’ dediler. Onların kendilerine, mesleklerine ve bunu yapış biçimine inançları beni hep çok dik tuttu. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadım, o yüzden buradayım zaten.
Umutsuzluğa kapılmamak bu rahatsızlıkta son derece önemli. 4 ay önce daha ilk teşhis konmuştu, 4 ay sonra sağlıklı bir biçimde buradayım. Bundan 20 yıl önce zor bir hastalıktı bu. Ben annemi de bu rahatsızlıktan kaybettim; ama o zamanki algımla bu zamanki algım birbirinden çok farklı. Çünkü hekimlerimiz erken teşhisin önemini hep söylüyordu.
Erken teşhis de ancak düzenli kontrollerle olabiliyor, bundan korkmamak gerekiyor. 'Hastaneye gidersem korkacağım bir şeyle karşılaşacağım' korkusu daha büyük şeylere sebep oluyor, bunu kimse yapmasın."