Bir filmde rol almasıyla başlayan kariyerinde uluslararası bir efsaneye dönüşen Diane Keaton 79 yıllık hayatına magazin manşetlerine taşınan büyük başarılar sığdırdı.



Kaeton, ‘Reds’, ‘Something’s Gotta Give’ ve ‘Marvin’s Room’ filmleriyle en iyi kadın oyuncu dalında tekrar Oscar’a aday gösterildi. Oyuncu ‘The Godfather’, ‘Father of the Bride’ ve ‘Baby Boom’ gibi ünlü filmlerde de yer aldı.



Keaton ‘Godfather’ ve ‘Godfather 2‘ filmlerinde Michael Corleone karakterinin eşini canlandırdı.



Keaton, 1977 yapımı Woody Allen filmi "Annie Hall" ile "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü.



‘Reds’ filminde sosyetik bir kadınken radikal bir aktiviste dönüşen Louise Bryant’ı canlandırdı, bu rolle ikinci kez Oscar’a aday gösterildi.