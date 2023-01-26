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Ünlü oyuncu Didem Erol ABD'de anne oldu

“Avrupa Yakası”ndan “Emret Komutanım”a kadar birçok başarılı projede rol alan Didem Erol, Amerika'da bir kız bebek dünyaya getirdi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:05
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Ünlü oyuncu Didem Erol ABD'de doğum yaptı

Ünlü oyuncu Didem Erol ABD'de anne oldu
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“Avrupa Yakası”ndan “Emret Komutanım”a kadar birçok başarılı projede rol alan Didem Erol, Amerika'da doğum yaptı. Avustralya vatandaşı olan ve Serah Henesey ismini alan eski manken ve oyuncu Didem Erol anne oldu.

İnşaatçı ve müzik prodüktörlüğü yapan Nathan Cowles ile 2020 yılında evlenen ve kariyerini Amerika’da sürdüren oyuncu, bir kız bebek dünyaya getirdi.

“Avrupa Yakası”ndan “Emret Komutanım”a kadar birçok başarılı projede rol alan Didem Erol, sürpriz bir kararla Amerika’ya yerleşmişti.

Oyunculuk kariyerine Amerika’da devam eden Erol, en son geçen yıl “Sürpriz Misafir” adlı filmde rol almıştı.

Oscarlı oyuncu Hilary Swank’in Los Angeles’taki lüks malikânesini satın alan Didem Erol ailesiyle birlikte burada yaşıyor.
 

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