Ünlü oyuncu dizi setine giderken kaza yaptı

Kaynak: 2. Sayfa
Ünlü oyuncu dizi setine giderken kaza yaptı

"Teşkilat" adlı dizide başrol oynayan Tolga Sarıtaş, sete giderken kaza yaptı.

"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi dizilerde aldığı rollerle sevilen şimdilerde TRT'de yayınlanan "Teşkilat" adlı dizide başrol oynayan Tolga Sarıtaş, sete giderken kaza yaptı.

Başka bir aracın Sarıtaş'ın otomobiline arkadan çarpmasıyla kazanın meydana geldiği öğrenildi.

2.sayfa’nın haberine göre, kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Konuyla ilgili Tolga Sarıtaş'tan bir açıklama gelmedi.

Son Haberler
Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor
Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor
Ünlü oyuncu dizi setine giderken kaza yaptı
Ünlü oyuncu dizi setine giderken kaza yaptı
Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu
Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu
Derbiye yabancı hakem kararı Tanju Özcan'ı çıldırttı! Yerli ve milli ile başlayan ağır ifadeler...
Derbiye yabancı hakem kararı Tanju Özcan'ı çıldırttı! Yerli ve milli ile başlayan ağır ifadeler...
Kırmızı kart gören Jude Bellingham'ın cezası açıklandı
Kırmızı kart gören Jude Bellingham'ın cezası açıklandı