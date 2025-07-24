Ünlü oyuncu Ece Uslu'nun tatili burnundan geldi! Ameliyat oldu 16 dikiş atıldı

Son olarak Siyah Kalp projesinde yer alan ünlü oyuncu Ece Uslu dizinin final yapmasıyla soluğu Çeşme’de aldı. Tatilde talihsiz bir kaza geçiren Uslu, apar topar hastaneye kaldırıldı. 3 gün hastanede kalan oyuncuya 16 dikiş atıldı. Uslu sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

PAÇASINA TAKILIP YERE ÇAKILDI

Tatil için Çeşme’yi tercih eden güzel oyuncu talihsiz bir kaza geçirdi. Paçasına takılıp yere düşen 50 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu.

3 GÜN HASTANEDE KALDI

Ece Uslu, hastaneden paylaştığı kareyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi."

"İlk müdahale Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim."

"Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık."

"Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum."