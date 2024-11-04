Ünlü oyuncu Ecem Özkaya başına gelen skandal olayı açıkladı: Karısıyla profil fotoğrafı varken yazdı

Ünlü oyuncu Özkaya, "Karısıyla profil resmi varken bana yazdı" diyerek Sibel Arna'nın Youtube kanalında şoke eden açıklamalarda bulundu.

Özkaya özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken kendisine gelen bir mesajı da ifşa etti.

"AŞK KADINIYIM DİYEBİLİRİM"

Aşka açık olduğunu dile getiren Ecem Özkaya "Aşk kadınıyım diyebilirim yani hani ama duvarlarım, filtrelerim, sınırlarım artık çünkü biz olma hali karşı cinsle değil biz olma yani benim hayatımın ve bizim hayatımızın gerçeği gibi bir durum var. Yani umarım denk geliriz bu yaşamda ya ona tekrar" ifadelerini kullandı.

Özkaya Instagram'dan gelen DM'lere dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

KLAVYE ARKASINDAKİ DELİKANLILIK

Bahar'ın Rengin'i "O klavye arkasındaki delikanlılık. Hadi çık bakayım kardeşim. Sen benim bu yüzüme bir evlenme teklif ediyor aa aa hadi canım ya nasıl ya. Bir de yani bunu da söyleyeceğim üzgünüm ama yani karısıyla profil fotoğrafı var bana DM gönderiyor; benimle evlenir misin?" dedi.