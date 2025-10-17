Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

İç mimar Gizem Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bir oğlu bulunan Emre Karayel, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü oyuncu, bu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Karayel, "Geldi ikinci paşam" sözleriyle müjdeyi duyururken, çiftin yeni doğan oğullarına İlke Cihan adını verdiği öğrenildi.
"Bir Kadın Bir Erkek" dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Emre Karayel, sekiz yıllık birlikteliğin ardından 2020 yılında Gizem Demirci ile hayatını birleştirdi.
Evliliklerini huzurla sürdüren çift, 2021 senesinde oğulları Can'ın doğumuyla ilk kez ebeveynlik heyecanını tatmıştı.
Kısa bir süre önce ikinci bebek beklediklerini açıklayan ünlü çiftten beklenen müjdeli haber geldi.
"GELDİ İKİNCİ PAŞAM"
52 yaşındaki ünlü oyuncu, ikinci kez baba olduğunu sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Yeni doğan minik oğluyla objektif karşısına geçen Karayel, gönderisinde, "Geldi ikinci paşam" ifadelerini kullandı.
Özel hayatlarını genelde gözlerden uzak tutmayı tercih eden Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci'nin ikinci oğullarına İlke Cihan adını verdiği öğrenildi.
EMRE KARAYEL KİMDİR?
Emre Karayel, 18 Ekim 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.
Ankara Atütürk Anadolu Lisesi'ni tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü kazandı ancak eğitimi yarıda bırakarak üniversite değiştirdi.
Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapan Karayel, buradan 1999 yılında mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından TRT'de sunuculuk ve çocuk programları hazırlama görevlerinde bulundu.
Oyunculuğa ilk adımı 2000 yılında, Samet Polat'ın yönettiği Bizim Evin Halleri dizisiyle attı.
Bu yapımı 2002'de Kuzenlerim ve 2003'te popülerliğini artıracak Bir İstanbul Masalı izledi.
Esas popülerliğini ise Kanada dizisi Un Gars Une Fille'dan uyarlanan 1 Erkek 1 Kadın projesiyle yakaladı.
Dizi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden En İyi Televizyon Komedi Dizisi Ödülü'nü kazandı.
Karayel'in rol aldığı önemli diziler arasında; Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem de bulunmaktadır.
Sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyazperde deneyimini 2006'da Onur Ünlü yönetmenliğindeki Polis ile yaptı.
Bu filmi 2007'de Zincirbozan, 2008'de Usta ve 2009'un ses getiren yerli yapımlarından Başka Dilde Aşk takip etti.
Tiyatro sahnesinden de hiç kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi başarılı oyunlarda yer aldı.
Testosteron'daki performansıyla 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
EMRE KARAYEL'İN ÖZEL HAYATI
Emre Karayel burcu terazi.
Karayel'in, atlara ve at yarışlarına olan merakıyla tanınıyor; hatta kendisine ait yarış atları da mevcut, ancak atları henüz bir koşuda birincilik elde edemedi.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Son Yaz (2021) Fatih Doğanay
Söz Vermiştin (2019)
Kocaman Ailem (2018)
Düğüm Salonu (2018)
Çarkıfelek (yarışma) (2018-2020)
El Değmemiş Aşk (2016)
Arkadaşlar İyidir (2016)
Sesi Çok Güzel (2015) Sunucu
1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk (2014-2015) Ozan Karaman
Akıl Kârı (2014) Sunucu
1 Erkek 1 Kadın (2012) Ozan Karaman
Başka Dilde Aşk (2009) Aras
1 Kadın 1 Erkek (2008) Ozan Karaman
Usta (film) (2008)
Kurtlar Vadisi Pusu (2007) Zafer Sasonlu
Tutsak (2007)
Zincirbozan (2007)
Polis (2006)
Körfez Ateşi (2005)
Kırık Kalpler Durağı (2005)
Gümüş (2005)
Sayın Bakanım (2004)
Ablam Böyle İstedi (2004)
Fişgittin Bey (2003)
Bir İstanbul Masalı (2003)
Kuzenlerim (2002)
Bizim Evin Halleri (2002)
Bir Beyin Oğlu (film) (1988)
Ablam Böyle İstedi (2000)