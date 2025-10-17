Yeniçağ Gazetesi
17 Ekim 2025 Cuma
Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Ünlü oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Karayel, "Geldi ikinci paşam" sözleriyle müjdeyi duyururken, çiftin yeni doğan oğullarına İlke Cihan adını verdiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

İç mimar Gizem Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bir oğlu bulunan Emre Karayel, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü oyuncu, bu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Emre Karayel, sekiz yıllık birlikteliğin ardından 2020 yılında Gizem Demirci ile hayatını birleştirdi.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Evliliklerini huzurla sürdüren çift, 2021 senesinde oğulları Can'ın doğumuyla ilk kez ebeveynlik heyecanını tatmıştı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Kısa bir süre önce ikinci bebek beklediklerini açıklayan ünlü çiftten beklenen müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

"GELDİ İKİNCİ PAŞAM"

52 yaşındaki ünlü oyuncu, ikinci kez baba olduğunu sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Yeni doğan minik oğluyla objektif karşısına geçen Karayel, gönderisinde, "Geldi ikinci paşam" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Özel hayatlarını genelde gözlerden uzak tutmayı tercih eden Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci'nin ikinci oğullarına İlke Cihan adını verdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

EMRE KARAYEL KİMDİR?

Emre Karayel, 18 Ekim 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Ankara Atütürk Anadolu Lisesi'ni tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü kazandı ancak eğitimi yarıda bırakarak üniversite değiştirdi.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapan Karayel, buradan 1999 yılında mezun oldu.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Mezuniyetinin ardından TRT'de sunuculuk ve çocuk programları hazırlama görevlerinde bulundu.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Oyunculuğa ilk adımı 2000 yılında, Samet Polat'ın yönettiği Bizim Evin Halleri dizisiyle attı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Bu yapımı 2002'de Kuzenlerim ve 2003'te popülerliğini artıracak Bir İstanbul Masalı izledi.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Esas popülerliğini ise Kanada dizisi Un Gars Une Fille'dan uyarlanan 1 Erkek 1 Kadın projesiyle yakaladı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Dizi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden En İyi Televizyon Komedi Dizisi Ödülü'nü kazandı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Karayel'in rol aldığı önemli diziler arasında; Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem de bulunmaktadır.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyazperde deneyimini 2006'da Onur Ünlü yönetmenliğindeki Polis ile yaptı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Bu filmi 2007'de Zincirbozan, 2008'de Usta ve 2009'un ses getiren yerli yapımlarından Başka Dilde Aşk takip etti.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Tiyatro sahnesinden de hiç kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi başarılı oyunlarda yer aldı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Testosteron'daki performansıyla 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

EMRE KARAYEL'İN ÖZEL HAYATI

Emre Karayel burcu terazi. Mimar Gizem Demirci ile evli olan çiftin, Can isminde bir çocukları bulunuyor.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Karayel'in, atlara ve at yarışlarına olan merakıyla tanınıyor; hatta kendisine ait yarış atları da mevcut, ancak atları henüz bir koşuda birincilik elde edemedi.

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Son Yaz (2021) Fatih Doğanay

Söz Vermiştin (2019)

Kocaman Ailem (2018)

Düğüm Salonu (2018)

Çarkıfelek (yarışma) (2018-2020)

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

El Değmemiş Aşk (2016)

Arkadaşlar İyidir (2016)

Sesi Çok Güzel (2015) Sunucu

1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk (2014-2015) Ozan Karaman

Akıl Kârı (2014) Sunucu

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

1 Erkek 1 Kadın (2012) Ozan Karaman

Başka Dilde Aşk (2009) Aras

1 Kadın 1 Erkek (2008) Ozan Karaman

Usta (film) (2008)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007) Zafer Sasonlu

Tutsak (2007)

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Zincirbozan (2007)

Polis (2006)

Körfez Ateşi (2005)

Kırık Kalpler Durağı (2005)

Gümüş (2005)

Sayın Bakanım (2004)

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı!

Ablam Böyle İstedi (2004)

Fişgittin Bey (2003)

Bir İstanbul Masalı (2003)

Kuzenlerim (2002)

Bizim Evin Halleri (2002)

Bir Beyin Oğlu (film) (1988)

Ablam Böyle İstedi (2000)

Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 27
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 28
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 29
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 30
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 31
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 32
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 33
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 34
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 35
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 36
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 37
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 38
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 39
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 40
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 41
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 42
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 43
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 44
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 45
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 46
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 47
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 48
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 49
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 50
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 51
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 52
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 53
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 54
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 55
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 56
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 57
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 58
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 59
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 60
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 61
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 62
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 63
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 64
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 65
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in ikinci paşası geldi: İşte bebeğin adı! - Resim: 66
Yeniçağ Gazetesi
