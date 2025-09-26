Ünlü oyuncu Aras Aydın en yakınını kaybetti! Acı haberi menajerlik şirketi duyurdu

Siyah Kalp dizisinde Nuh karakterine hayat veren Aras Aydın baba acısıyla yıkıldı. Sevenlerini yasa boğan haberi menajerlik şirketi verdi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Erol Aydın yaşam mücadelesini kaybetti. Ünlü oyuncu aldığı acı haberle sarsıldı. Erol Aydın’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

BABA ACISIYLA YIKILDI

Siyah Kalp dizisinde "Nuh" karakteriyle ekranlara gelen Aras Aydın’ın babası Erol Aydın bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Aydın’ın babası daha fazla dayanamayarak yaşam mücadelesini yitirdi.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Ünlü oyuncuyu ve sanat camiasını yasa boğan acı haberi menajerlik şirketi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Başta Aras Aydın ve eşi Melis Birkan olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

