Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

Güney Koreli ünlü oyuncu Kim Sae-ron, yakın arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun ölümünde şu an için cinayet şüphesi bulunmazken, intihar olasılığı üzerinde durulduğu ifade edildi.

Can You Hear My Heart , The Queen's Classroom, Hi! School-Love On ve Bloodhounds gibi dizilerdeki performansıyla dünya çapında tanınan 24 yaşındaki Güney Koreli ünlü oyuncu Kim Sae-ron, yaşamını yitirdi.

Polis, küçüklükten beri oyunculuk yapan Koreli yıldızın bugün evinde ölü bulunduğunu ifade etti. Kim Sae-ron'un cansız bedenini, buluşmak için anlaştığı bir arkadaşı buldu.

yyyy.jpg

Gerçekleştirilen ilk açıklamada polis, "Şimdilik herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadık, ancak ölüm nedenini araştırmaya devam ediyoruz. İntihar şüphesi de elbette gündemimizde" ifadelerini kullandı.

KORELİ GENÇ YILDIZLARIN ÖLÜMLERİ

Güney Kore'de ünlü oyuncu ve şarkıcıların intihar oranında son senelerde büyük bir yükseliş söz konusu. Bunun nedeni olarak; özel hayat sınırlarının ciddi şekildeki ihlali, siber zorbalık, sıkı çalışma koşulları ve katı diyet programları gösteriliyor.

Son Haberler
Tekirdağ'da prefabrik ev alev alev yandı
Tekirdağ'da prefabrik ev alev alev yandı
Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçı prim açıklaması
Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçı prim açıklaması
Erzurumspor FK'den kritik galibiyet
Erzurumspor FK'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa rekoru: Üst üste 12. kez!
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa rekoru: Üst üste 12. kez!
CHP’de kriz büyüyor! Sayıları gittikçe artıyor
CHP’de kriz büyüyor! Sayıları gittikçe artıyor