Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

Amerikalı ünlü oyuncu Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Madsen, Los Angeles’taki evinde ölü bulundu.

Yapılan ilk incelemelere göre, oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

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Hollywood’un tanınan yüzlerinden biri olan Madsen, kariyeri boyunca birçok önemli yapımda yer aldı. Özellikle Tarantino filmlerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, sinema dünyasında sert ve karizmatik karakterleri canlandırmasıyla tanınıyordu.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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Michael Madsen kimdir?

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun filmi Rezervuar Köpekleri'ndeki (1992) sadist bir katil Mr. Blonde rölü ile ünlendi.

"Beer, Blood, and Ashes", "Eat the Worm" ve "Burning in Paradise" adlarında üç tane şiir kitabı çıkardı.

Michael Madsen kariyeri boyunca 170’den fazla filmde, çoğu küçük bağımsız roller aldı.

Unutulmaz karakterleri oynadığı filmlerden bazıları : Doors (1991), Thelma & Louise (1991), The Getaway (1994), Mulholland Falls (Kurtlar Şehri) (1996), Donnie Brasco (1997), Species II (Tür II) (1998), Die Another Day (2002), Kill Bill: Vol. 1 (2003), Kill Bill: Vol 2. (2004), Sin City (2005), Hell Ride (Cehennem Sürüşü) (2008), Özgür Willy (1993) ve devamı Özgür Willy 2 (1995) .

Michael Madsen son olarak 2012 yılında tamamlanan Sin City 2 filminde rol almıştır.

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