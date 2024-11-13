Ünlü oyuncunun şüpheli ölümü! Cansız bedenini arkadaşı buldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncunun şüpheli ölümü! Cansız bedenini arkadaşı buldu

39 yaşındaki Koreli ünlü oyuncu Song Jae-lim, Salı günü arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Ünlü ismin ölüm nedeni bilinmiyor.

Güney Koreli aktör Song Jae-lim, evinde ölü bulundu. Ünlü ismin cansız bedeninin o gün kendisiyle öğle yemeği yemeyi planlayan bir arkadaşı tarafından bulunduğunu açıklandı.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR!

Seul Seongdong polisi CNN'e yaptığı açıklamada "Şu ana kadar yaptığımız ilk soruşturmada herhangi bir suç faaliyeti belirtisi ortaya çıkmadı. Aile otopsi istemediği için, ölen kişiyi ailesinin gözetimine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin ölüm nedeni ise açıklanmadı. Olay yerinde bir not bulunduğu söylendi.

"Moon Embracing the Sun” , “We Got Married” La Rose De Versailles” projelerinde yer almıştı.

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