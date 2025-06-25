Ünlü oyuncu Ezgi Mola boşanma kararını açıkladı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci eşi Mustafa Aksakallı 2 süren evliliklerini noktalama kararı aldı. Ezgi Mola instagram hesabından paylaştığı notta şu ifadelere yer verdi:

"2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.

(Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler"