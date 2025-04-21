Ünlü oyuncu Ezgi Şenler evlilik yolunda ilk adımı attı!

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Ünlü oyuncu Ezgi Şenler evlilik yolunda ilk adımı attı!

Geçtiğimiz yıl evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

Bodrum Masalı, Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Şenler, özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda Ömer Gürgen’den evlilik teklifi almıştı. Nişan hazırlıklarına başladığını söyleyen Ezgi Şenler, mutlu gününü takipçileriyle paylaşmıştı.

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EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Şenler, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ömer Gürgen ile evlilik yolunda ilk adımı atan Şenler, nişanlandı.

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NİŞANLANDIĞINI AÇIKLADI

Şenler ve Gürgen, ailelerinin de katıldığı sade bir törenle nişanlandığını duyurdu.

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İLK ADIMI ATTILAR

Şenler, sosyal medya hesabından nişan görüntülerini yayınlayarak mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

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