Ünlü oyuncu filmi için direk dansına başladı! Prova görüntüleri nefes kesti

Yakında başlanacak Sultana filminde Belaruslu Anna'ya hayat verecek olan Derya Pınar Ak yeni filmi için direk dansı eğitimi aldığı ortaya çıktı. Ak sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları paylaştı.

Gerçek bir hayat hikayesini anlatan Sultana filmi 7 tane direk dansçının hayat hikayesini konu alıyor. Yeni başlayacak filmi için direk dansı eğitimi alan ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

DİREK DANSI EĞİTİMİ ALMAYA BAŞLADI

Film için hazırlıklar sürerken Belaruslu Anna karakterine hayat verecek Derya Pınar Ak yeni rolü için direk dansı eğitimi almaya başladı. Dans ettiği anları paylaşan Ak’ın videoları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Öte yandan projenin çekimlerine kasım ayında başlanacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun o anları sosyal medyada büyük ilgi görürken sosyal medyadan yorum yağdı. Ünlü ismin performansına ‘Çok başarılı', 'Heyecanla bekliyorum', 'Güzel bir proje olacak' gibi yorumlar yapıldı.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmde Tuba Büyüküstün Meral olarak yer alacakken, Derya Pınar Ak Anna’yı; Seray Kaya Tülay’ı üstlenecek. Begüm Akkaya, Itır Esen, Rojbin Erden de kadroda. Şirin Sultan Saldamlı, Nezo karakterini canlandırmak üzere kadroya katıldı.

