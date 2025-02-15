Ünlü oyuncu Gizem Güven'den skandal paylaşım

Son günlerde adı öldüren seruma çıkan sarı serum bu kez bir oyuncuyla gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı doktora başvurmadan almayın dediğini fenomenler hesaplarında reklam yapıyor.

Ünlü oyuncu Gizem Güven’de bu reklamlara dahil oldu.

Gizem Güven, 1.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sarı serum taktığı anları paylaşıp takipçilerini adeta buna özendirdi.

​​​​​​​

Sarı serum, son 1 ayda 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Uzmanlar, evde takmanın tehlikeli olduğunu sürekli olarak vurguluyor. Oyuncunun bu paylaşımı takipçilerden tepki aldı.

​​​​​​​

Sarı serum taktırdığı fotoğrafa “Yaşam Sağlık Merkezi” isimli hesabı etiketleyerek reklamını yaptı.

​​​​​​​

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanlığı ölümlerin artması üzerine bu konuda paylaşım yapmıştı. Paylaşımda: "Bu uygulama ancak, kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir" bu ifadelere değinildi.