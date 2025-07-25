Ünlü oyuncu gözaltına alındı!

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
Ünlü oyuncu gözaltına alındı!

Oyuncu Meral Kaplan, Arnavutköy'deki bir arazinin satışı sırasında sahte evrak düzenleyerek 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kutsal Damacana ve Sevda Çiçeği gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Meral Kaplan, bu kez dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi.

İddiaya göre Meral Kaplan ve beraberindeki birkaç kişi, Arnavutköy'deki bir araziyi satmak üzere bir firmayla anlaştı. Yaklaşık 20 milyon lira karşılığında el sıkışan taraflar arasında para transferi de gerçekleştirildi. Ancak araziye talip olan firma, parayı ödemesine rağmen tapu devrinin bir türlü yapılmamasından şüphelendi.

​​​BELGELER SAHTE ÇIKTI

Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, yaptıkları araştırmada kendilerine verilen evrakın sahte olduğunu anlayan şirket yetkilileri, dolandırıldıklarını belirterek İstanbul Emniyeti'ne başvurdu ve Meral Kaplan ile arkadaşlarından şikâyetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, oyuncu Meral Kaplan’ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddeden Kaplan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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