Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan 'Kubilay Aka' açıklaması

ATV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisiyle ününe ün katan genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancak tutan içtenliği ve başarılı oyunculuk performansıyla Türk halkı tarafından sevilerek geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Genç oyuncu son dönemlerde başarılı iş hayatının yanı sıra aşk hayatıyla da gündem oluyor

.Sancaktutan, InStyle Türkiye’nin temmuz sayısının kapak kızı olan Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

“Kubilay ile gerçekten çok özel bir bağ kurduk. Önce dosttuk, şimdi kalpten yoldaşız. Bence bir ilişkinin en güzel tarafı, kendin gibi kalabildiğin bir yer olması. Saygı, güven, ortak hayal de temeli.”

Ünlü oyuncunun bu sözleri hayranlarını ikiye böldü. Kimileri Sancaktutan’ı romantik bulurken kimileri de fazla gerçekçi eleştirisi yaptı.

