Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

“Boardwalk Empire” ve “Daredevil” dizilerindeki performanslarıyla bilinen ünlü oyuncu Devin Harjes’in hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberi, Harjes’in temsilcisi tarafından NBC News’e doğrulandı.

Açıklamada, oyuncunun geçtiğimiz kış aylarında kansere yakalandığı ve bu hastalığa bağlı gelişen komplikasyonlar sebebiyle New York’ta bulunan Mount Sinai West Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Harjes’in temsilcisi, hastalığın detaylarıyla ilgili başka bir bilgi vermedi.

DEVİN HARJES KİMDİR?

Devin Harjes, Amerikalı oyuncu ve modeldir. 29 Temmuz 1983 doğumlu olan Harjes, Texas'ın Lubbock şehrinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine Dallas-Fort Worth bölgesindeki tiyatro sahnelerinde başlamış, ardından New York'a taşınarak burada off-Broadway prodüksiyonlarında ve öğrenci filmlerinde yer almıştır. En bilinen televizyon rolleri arasında HBO dizisi Boardwalk Empire'daki Jack Dempsey, Netflix dizisi Manifest'teki Pete Baylor ve Marvel yapımı Daredevil'daki Oscar karakterleri bulunmaktadır. Ayrıca Orange Is the New Black, Gotham, Elementary, Blue Bloods ve FBI gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Harjes, bağımsız sinemada da ödüllü performanslar sergilemiştir. The Forest is Red filmindeki rolüyle Tolentino Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmış, The Boyz of Summer ile Long Island Uluslararası Film Festivali'nde Onur Ödülü almıştır.