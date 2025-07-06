Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

The King and I, Gun Fever ve Gunmen From Laredo gibi birçok Hollywood yapımında rol alan Hollywood yıldızı Maureen Hingert​ yaşamını yitirdi.

The King and I filmiyle bilinen Hollywood oyuncusu ve Miss Universe finalisti Maureen Hingert, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun pazar günü karaciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

BİRÇOK HOLLYWOOD YAPIMINDA ROL ALMIŞTI

1955 yılında Long Beach, Kaliforniya’da gerçekleştirilen Miss Universe yarışmasında ikinci olan Hingert, Sri Lanka’yı temsil etmişti. Yarışmaya henüz 18 yaşındayken katılan Hingert, ülkesini finale taşıyan ilk isim olmuştu. 1937 yılında Sri Lanka’da dünyaya gelen Hingert, The King and I, Gun Fever ve Gunmen From Laredo gibi birçok Hollywood yapımında rol aldı.

1960 yılında oyunculuğu bırakan Hingert, kısa süre sonra ilk çocuğu Gina’yı dünyaya getirdi. 1958 yılında Mario Armond Zamparelli ile evlendi. Çift, 1970 yılına kadar evli kaldı. Kızları Gina, 2018 yılında 59 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybederken, diğer kızları Andrea ise 2009’da 42 yaşındayken yaşamını yitirdi.

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