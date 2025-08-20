Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Stamp, 1962’de Peter Ustinov’un yönettiği Billy Budd filminde canlandırdığı rol ile “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında Oscar adaylığı kazandı; Altın Küre’yi aldı ve BAFTA’da da aday gösterildi. Bu ilk başarısı, onu kısa sürede uluslararası şöhrete taşıdı.

1960’ların en parlak döneminde William Wyler’ın The Collector (1965), Joseph Losey’nin Modesty Blaise (1966), Ken Loach’ın Poor Cow (1967), John Schlesinger’ın Far from the Madding Crowd (1967), Silvio Narizzano’nun Blue (1968), Fellini’nin Toby Dammit (1968) ve Pasolini’nin Teorema (1968) filmlerindeki performanslarıyla dikkat çekti.

Pasolini’nin Teorema’sında baştan çıkarıcı meleği, Fellini’nin Toby Dammit’inde ise içsel krizlerle boğuşan aktörü canlandırarak sinema tarihinde unutulmaz izler bıraktı.

1970’lerden sonra Stamp’in kariyerinde düşüş yaşansa da, Donner ve Lester’in Süpermen serisindeki General Zod karakteri onu yeniden popüler hale getirdi. Ardından Stephen Frears’ın The Hit (1984), Neil Jordan’ın The Company of Wolves (1984), Michael Cimino’nun The Sicilian (1987) ve Oliver Stone’un Wall Street (1987) filmlerinde rol aldı.

1990’larda ise Stephan Elliott’un kült filmi Priscilla, Çölün Kraliçesi (1994) ve George Lucas’ın Star Wars: The Phantom Menace (1999) yapımlarıyla yeniden öne çıktı. Steven Soderbergh’in The Limey (1999) filmindeki güçlü performansı ona Golden Satellite ödülü kazandırdı.

Stamp’in son büyük beyazperde işi, Edgar Wright’ın 2021 tarihli Last Night in Soho filmi oldu. Bu film, adeta onun kariyerinin altın yıllarına saygı duruşuydu.

Terence Stamp, yalnızca popüler sinemanın kötü adamı değil; Pasolini ve Fellini gibi ustalarla çalışarak sinema tarihine damga vurmuş bir oyuncuydu. Onun ölümünü yalnızca Süpermen filmleriyle anmak büyük bir haksızlık olur. İspanyol gazetesi La Vanguardia, onu “İngiliz sinemasının en huzursuz edici oyuncusu” olarak tanımladı. Belki de Stamp’in sinemadaki büyüsünü en doğru şekilde özetleyen başlık buydu.