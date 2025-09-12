Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

1970'lerde Alice adlı komedi dizisinde Flo karakterini canlandıran sevilen ABD'li oyuncu Polly Holliday, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Komedi ikonu Polly Holliday, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Sevilen yıldız, efsanevi 1970'ler televizyon dizisi Alice'te canlandırdığı şımarık garson Flo karakteri ve The Parent Trap , Gremlins ve Mrs Doubtfire gibi filmlerdeki unutulmaz performanslarıyla hafızlara kazınmıştı.

foto9.jpg

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Tiyatro temsilcisi Dennis Aspland, 9 Eylül tarihinde Holliday’ın ölümünü doğruladı. Ancak ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ölüm haberinden sonra, hayranlarından Facebook'ta taziyelerini ve değerli anılarını dile getiren içten mesajlar yağdı.

foto8.jpg

foto5.jpg

Son Haberler
Grok‘un X hesabına erişim engeli!
Grok‘un X hesabına erişim engeli!
Ağrı’da trafik kazası: 3 yaralı
Ağrı’da trafik kazası: 3 yaralı
Yangın faciasındaki telefon incelemesi ortaya çıktı! Otel müdürü bakın ilk ne yapmış?
Yangın faciasındaki telefon incelemesi ortaya çıktı! Otel müdürü bakın ilk ne yapmış?
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Kavgayı ayırmak isteyen kişi darp edildi
Kavgayı ayırmak isteyen kişi darp edildi