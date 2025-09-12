Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Komedi ikonu Polly Holliday, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Sevilen yıldız, efsanevi 1970'ler televizyon dizisi Alice'te canlandırdığı şımarık garson Flo karakteri ve The Parent Trap , Gremlins ve Mrs Doubtfire gibi filmlerdeki unutulmaz performanslarıyla hafızlara kazınmıştı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Tiyatro temsilcisi Dennis Aspland, 9 Eylül tarihinde Holliday’ın ölümünü doğruladı. Ancak ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ölüm haberinden sonra, hayranlarından Facebook'ta taziyelerini ve değerli anılarını dile getiren içten mesajlar yağdı.