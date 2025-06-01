Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

'M*A*S*H' dizisinde 'Margaret Houlihan karakterini oynayan 87 yaşındaki ABD'li oyuncu Loretta Swit’ten sevenlerini üzen haber geldi.

Emmy ödüllü ABD'li oyuncu yaşamını yitirdi. Oyuncunun basın danışmanı Harlan Boll, Swit’in Cuma günü New York’taki evinde doğal sebeplerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Loretta Swit, 1972'den 1983'e kadar 11 sezon boyunca yayınlanan ve Kore Savaşı sırasında geçen 'M*A*S*H' dizisinde canlandırdığı Başhemşire 'Margaret Houlihan' rolüyle herkesi ekrana kilitlemişti.

EMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Ünlü oyuncu bu performansıyla 10 Emmy adaylığı elde etmiş, 1980 ile 1982'de iki kez ödül kazanmıştı.

28 Şubat 1983 tarihinde yayımlanan iki buçuk saatlik final bölümü, 100 milyondan fazla kişiye ulaşarak televizyon tarihinin en çok izlenen senaryolu yapımı olarak tarihe geçmişti. Dizi ilk sezonunda reytinglerde 46. sırada yer alsa da, dokuz Emmy adaylığı almıştı.