Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Harry Potter filmlerindeki Dumbledore rolü ile tanınıyordu

Harry Potter filmlerindeki Profesör Dumbledore rolü ile tanınan oyuncu Michael Gambon hayatını kaybetti. “Sir” unvanlı ünlü oyuncu 82 yaşındaydı.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Harry Potter filmlerindeki Dumbledore rolü ile tanınıyordu

Ünlü oyuncu Michael Gambon 82 yaşında hastanede hayatını kaybetti. Haberi Gambon'un ailesi duyurdu.

İrlanda doğumlu sinema oyuncusu ve tiyatro oyuncusu Gambon oyunculuğa 1960'ların başında sahnede başladı ve daha sonra televizyon ve sinemaya geçti.

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Dikkate değer film rolleri arasında, 1989'da Peter Greenaway'in "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi" filmindeki psikotik bir mafya lideri ve 2010'da Tom Hooper'ın "Kralın Konuşması" filmindeki yaşlı Kral George V yer alıyor.

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Ancak en çok bilinen rolü, 2004'te Richard Harris'in yerine geçtikten sonra sekiz filmlik serinin üçüncü filminden devraldığı "Harry Potter" serisindeki Dumbledore rolüydü.

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