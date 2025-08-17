Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Hayranları acı haberi duyunca yıkıldı

Geçtiğimiz sene akciğer kanseri teşhisi konulan "General Hospital" dizisinde hayat verdiği Robert Scorpio karakteriyle tanınan usta oyuncu Tristan Rogers, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

"General Hospital" dizisinde Robert Scorpio karakteriyle tanınan ve usta oyunculuğuyla alkış toplayan Tristan Rogers, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Dizinin yapımcısı Frank Valenti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi şu şekilde duyurdu:

"Tüm General Hospital ailesi, Tristan Rogers'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendi. Tristan, 50 yılı aşkın süredir hayranlarımızı büyüledi ve Port Charles, onsuz aynı olmayacak. Bu zor dönemde ailesine ve dostlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. O, eşsiz bir yetenekti ve çok özlenecek."

AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Parade dergisine göre Rogers, geçtiğimiz yaz akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı.

Menajeri Meryl Soodak, oyuncunun hayatı boyunca hiç sigara içmediğini belirterek, "Scorpio rolünü çok seviyordu ve bu karakteri sıfırdan yarattı. Sadece bir günlüğüne konuk oyuncu olması planlanmıştı ama rolü dev bir fenomene dönüştürdü. Son derece sadık, iyi kalpli bir insandı ve ailesini çok severdi" dedi.

