Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Son isteği ortaya çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı istihbaratçı Nevzat Çankırılı ve son olarak Hudutsuz Sevda dizisindeki Şeref karakteriyle hafızalara kazınan Emre Törün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

EMRE TÖRÜN KAÇ YAŞINDA?

Bir süredir kanserle mücadele eden 52 yaşındaki Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş fakat hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı.

Oyunculuk kariyerine pek çok önemli yapım sığdıran Törün'ün Ekol TV'de yer alan habere göre son isteği ortaya çıktı.

Son isteği üzerine Akçay’a götürülen Törün, burada hayata veda etti.