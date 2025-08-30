Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Tiyatro ve dizi sektörünün acı kaybı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Usta oyuncu Anta Toros, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncu Anta Toros, mide kanseri ile mücadelesine yenildi. Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medyadan duyurdu.

Terzioğlu, yaptığı paylaşımda, "Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

anta2.jpg

ANTA TOROS KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldıktan sonra, 1971'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu 'nda profesyonel sanat hayatına başladı. Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.[3] Üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı. 2010 yılında ölen, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli idi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.

