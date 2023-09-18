Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Türkiye onu 'Yalan Rüzgarı' disisiyle tanıyıp sevmişti

Türkiye'de bir dönem 'Yalan Rüzgarı' adıyla yayınlanan 'Young and the Restless' dizisinin üç Emmy ödüllü oyuncusu Billy Miller, 43 yaşında hayata veda etti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Türkiye onu 'Yalan Rüzgarı' disisiyle tanıyıp sevmişti

'All My Children' ve 'General Hospital' gibi dizilerde rol alan, Türkiye'de bir dönem 'Yalan Rüzgarı' adıyla yayınlanan 'Young and the Restless' dizisindeki performansıyla üç kez gündüz kuşağı dalında Emmy Ödülü kazanan Billy Miller hayatını kaybetti.

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Billy Miller'ın manik depresyon hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilirken, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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ABD'li oyuncu, ABC'nin 'All My Children' dizisindeki 'Richie Novak' rolüyle tanındı. Ardından CBS'in 'The Young and the Restless' dizisinde Billy Abbott rolünü üstlendi.

700'den fazla bölüm boyunca canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı. Billy Miller daha sonra, ABC'nin 'General Hospital' dizisinde Jason Morgan/Drew Cain rolünü üstlendi.

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