Ünlü oyuncu iki defa yendiği kansere bu defa yenik düştü

Meksikalı ünlü oyuncu Cecilia Priego, daha önce 2 kez yendiği kansere yenik düşerek 36 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu iki defa yendiği kansere bu defa yenik düştü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Daha önce iki kez rahim kanserini yenen Meksikalı ünlü oyuncu Cecilia Priego, 36 yaşında bu kez kansere yenik düştü. Güneyin Kraliçesi filmindeki rolüyle tanınan oyuncu 2,5 yıldır rahim ağzı kanseriyle mücadele ediyordu.

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Acı haber Facebook'tan duyuruldu. 36 yaşındaki oyuncu Güneyin Kraliçesi'nin yanı sıra Pobre Diabla ve HBO dizisi Amsterdam gibi yapımlardaki rolleriyle de dünya çapında tanınıyordu.

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En büyük tutkusu tiyatro olan Priego'nun kendi tiyatro topluluğu vardı. Nisan 2021'de kanser nedeniyle histerektomi yaptırmak zorunda kalmıştı. Sosyal medyada rahminin aldırmanın kendisi için ne anlama geldiğini, çektiği acıları ve yıkılan hayallerini anlatırken "Rahim ağzı kanseri nedeniyle histerektomi yaptırmamın üzerinden bir yıl geçti. Gerçek şu ki, üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen kaybımı kabullenemedim, bedenimin bana içimdeki sevgiyi ve yaşamı yaratma fırsatını verecek bir parçasını kaybettim" diye yazmıştı.

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