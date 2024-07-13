Ünlü oyuncu imaj değiştirdi. İşte yeni hali...

Yargı dizisinin Ceylin'i ünlü oyuncu Pınar Deniz imaj değiştirdi. Yeni imajı dikkat çekti. Güzel oyuncunun yeni imajına beğeni yağdı.

Pınar Deniz, yeni imaja büründü.

Saçlarını ördüren oyuncunun değişimi kimi izleyiciler tarafından beğenilirken, kimi takipçileri ise eski halinin daha çok yakıştığını dile getirdi.

Pınar Deniz yeni imajını, "Tatil kafası" diyerek Instagram'dan duyurdu.

İŞTE ÜNLÜ OYUNCUNUN YENİ İMAJI...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğmuştu. Aslen Mardinli ve Arap kökenli. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun olmuştu.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında "Sil Baştan" dizisiyle başlamış ve "Vatanım Sensin" dizisindeki Yıldız karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.

Pınar Deniz, "Aşk 101" dizisinde Burcu karakterini canlandırmış ve günümüzde "Yargı" dizisinde Ceylin Erguvan karakteri ile büyük beğeni toplamakta.

Ayrıca "Kardeşim Benim 2" ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi sinema filmlerinde de rol almıştı.

Sosyal medyada aktif olan Deniz, yeni projeleri ve değişimleri ile sık sık gündeme gelmekte.