Ünlü oyuncu imaj değiştirdi. İşte yeni hali...

Düzenleme: Esma Karayel
Ünlü oyuncu imaj değiştirdi. İşte yeni hali...

Pınar Deniz'in son hali hayranlarını şoke etti. İşte imaj değiştiren Deniz’in son hali...

Yargı dizisinin Ceylin'i ünlü oyuncu Pınar Deniz imaj değiştirdi. Yeni imajı dikkat çekti. Güzel oyuncunun yeni imajına beğeni yağdı.

Pınar Deniz, yeni imaja büründü.

Saçlarını ördüren oyuncunun değişimi kimi izleyiciler tarafından beğenilirken, kimi takipçileri ise eski halinin daha çok yakıştığını dile getirdi.

Pınar Deniz yeni imajını, "Tatil kafası" diyerek Instagram'dan duyurdu.

İŞTE ÜNLÜ OYUNCUNUN YENİ İMAJI...

pinar-deniz.jpg

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğmuştu. Aslen Mardinli ve Arap kökenli. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun olmuştu.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında "Sil Baştan" dizisiyle başlamış ve "Vatanım Sensin" dizisindeki Yıldız karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.

Pınar Deniz, "Aşk 101" dizisinde Burcu karakterini canlandırmış ve günümüzde "Yargı" dizisinde Ceylin Erguvan karakteri ile büyük beğeni toplamakta.

Ayrıca "Kardeşim Benim 2" ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi sinema filmlerinde de rol almıştı.

Sosyal medyada aktif olan Deniz, yeni projeleri ve değişimleri ile sık sık gündeme gelmekte.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ARŞİVDEN GÖRÜNTÜLERİ...

kapak-153001.jpeg

45678.jpg

650x344-yargi-dizisinin-ceylini-pinar-deniz-kimdir-pinar-deniz-kac-yasinda-aslen-nereli-evli-mi-ve-hangi-yapimlarda-rol-aldi-1632050779093.webp

s-e4ae8dac4f5456fe30a61f2faac938eb89c41303.jpg

kapak-115048.jpg

18871516-728xauto.webp

pinar-deniz-ve-kaan-yildirim-cifti-bodrumda-goruntulendi2.webp

basarili-oyuncu-pinar-deniz-odullu-yonetmen-12554668-6950-amp.jpg

1720283595-a8fd5613ff.jpg

İlgili Haberler
Pınar Deniz Yargı’ya veda etti
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz sette hüngür hüngür ağladı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor. İşte nikah tarihi...
Son Haberler
Mehmet Şimşek’in emekli maaşı için olur dediği rakam! Dört milyon emeklinin beklediği haber geldi Ekonomi
Mehmet Şimşek’in emekli maaşı için olur dediği rakam! Dört milyon emeklinin beklediği haber geldi
Afyonkarahisar için 'sarı kodlu’ uyarı. Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın Yerel Haberler
Afyonkarahisar için 'sarı kodlu’ uyarı. Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu ticareti Yerel Haberler
Şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu ticareti
Karton yüklü tır devrildi: 1 yaralı Gündem
Karton yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazayı araç kamerası kaydetti Yerel Haberler
Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazayı araç kamerası kaydetti
Benzi kül gibi olmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Benzi kül gibi olmak deyimi ne anlama geliyor?
Dolarda kopacak fırtına için hazır olun. Piyasalar alev alacak Ekonomi
Dolarda kopacak fırtına için hazır olun. Piyasalar alev alacak