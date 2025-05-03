Ünlü oyuncu intihar girişiminden vazgeçirdiği gençle buluştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu intihar girişiminden vazgeçirdiği gençle buluştu

İçerik üreticisi ve oyuncu Mahsun Karaca intihar girişiminde bulunan gençle ertesi günü sözünü tutarak buluştu. Karaca, buluşmayı sosyal medyadan paylaştı.

Oyuncu Mahsun Karaca, intihar girişiminde bulunan bir genci ikna etmek için geçtiğimiz gün köprüde görüntülenmişti. Köprü korkuluklarına çıkan genci gören Karaca genci ikna ederek kendisi ile görüşeceğini de duyurmuştu.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu aktaran Karaca "İkna ettim. Kız arkadaşıyla sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber." demişti. Ünlü ismin gencin telefonunu "köprüde intihar eden adam" olarak kaydettiğini de paylaşmıştı.

Köprüde intihara kalkışan genci Mahsun Karaca ikna ettiKöprüde intihara kalkışan genci Mahsun Karaca ikna etti

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca sözünü tuttu ve intihar girişiminde bulunan gençle buluştu. Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Karaca, "Kızdan o kadar çok bahsetti ki birazdan kendimi köprüden atıcam" dedi.

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