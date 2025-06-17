Ünlü oyuncu İsrail’i eleştirirken canlı yayını kestiler! Skandal olay

Oscar ödüllü aktör Javier Bardem ABD'nin popüler programlarından The View'da önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkenin popüler TV kanalı ABC'de yayınlanan programa konuk olarak katılan 56 yaşındaki Bardem, İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef almasını eleştirdi.

Programda yer alan ve İsrailli desteklemek için sarı yaka iğnesi takan Alyssa Farah Griffin ve Sara Haines'e yanıt veren Bardem, "Yaka iğnelerinizi görüyorum. Elbette rehineler serbest bırakılmalı. Fakat Gazze'deki durum öyle bir noktaya geldi ki, oradaki milyonlarca insanla birlikte benim de her gün öldürülen ve açlıktan ölen çocukların o korkunç görüntülerini izlerken çektiğim acıyı ifade edemiyorum" dedi.

Öte yandan Bardem, İsrail'in soykırım yaptığını belirterek, Avrupa'nın sesini çıkarmamasından ve ABD'nin silah ve maddi destek sağlamasından da rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Bardem'in açıklamalarından sonra sunucu Whoopi Goldberg reklam arasına gitmek istese de Bardem açıklamalarını devam ettirdi.

Bardem, "Ayrıca sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum, önemli olan insanlığı kaybetmemek ve gerçekten bir şeyi eleştirmek gerektiğinde eleştirmek ve kimi eleştireceğimizi bilmek" dedi.

Program reklam arasına girdikten sonra Goldberg, "Javier, geri gel" diye çağırsa da programa katılmadı.

ABD medyasına konuşan bazı kaynaklar, sürenin gerçekten bittiğini ve reklam arasına girilmesi gerektiğini söylerken, birçok izleyici Bardem'in açıklamalarının kanalda rahatsızlık yarattığını aktardı.