Ünlü oyuncu İstiklal Caddesi'nde şarkı söyledi

Demet Özdemir son günlerdeki akıma katıldı ve İstiklal Caddesi'nde şarkı söyledi.

O anlara tanıklık edenler hem şaşırdı hem de olanı biteni kaydetmek için birbiriyle yarıştı. Özdemir'in İstiklal için seçtiği eser Sertab Erener'in 'Rüya' şarkısı oldu.

Keman icra eden bir sokak sanatçısına eşlik ederek kendini notalara bırakıp bağıra çağıra 'Rüya' şarkısını söyleyen Demet Özdemir, hem şaşırttı hem eğlendirdi. Onun sesi İstiklal'in kalabalığını ikiye katladı. Meraklı gözler onu seyredip, müziğe hasret kulaklar onu dinledi.

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Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı. Başrol oyuncularından Demet Özdemir, dizide Nisan isimli bir müzisyene hayat veriyor. Dikkat çeken tanıtımlarda Özdemir'in İstiklal Caddesi'nde kalabalığın içinde şarkı söylediği sahneler çok konuşuldu. Özdemir performansıyla sosyal medyada binlerce yorum aldı. O sahnelerin devamı çarşamba akşamı Kanal D'de başlayacak olan Eşref Rüya dizisinde olacak.

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