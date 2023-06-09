Ünlü oyuncu Jay Johnston tutuklandı

Editör: Ersoy ÖZDEM

"Bob's Burgers" ve "Arrested Development" dizileriyle tanınan ABD'li oyuncu Jay Johnston, 6 Ocak 2021 Washington Kongre Binası baskınına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kaliforniya'da tutuklanan 54 yaşındaki oyuncu, bazı kabahat suçlarının yanı sıra sivil kargaşa sırasında kolluk kuvvetlerini ağır şekilde engellemekle suçlandı.

Jay Johnston'ın kimliği, viral hale gelen isyancıların fotoğraflarının internette yayılmasıyla tespit edildi. Baskına katıldığı belirlenen ünlü oyuncu, yer aldığı diziden de kovuldu. Mahkeme belgelerine göre, Jay Johnston'ın ayrıca çalıntı bir polis kalkanı kullandığı da ortaya çıktı.