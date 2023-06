Ünlü oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Efsane dizi Breaking Bad'de Dennis Markowski karakterini canlandıran Amerikalı oyuncu Mike Batayeh'ten acı haber geldi. Başarılı oyuncu 52 yaşında hayatını kaybetti.

Batayeh'in Michigan'daki evinde kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı. Kaynaklar, oyuncunun daha önce kalp sorunu yaşamadığını belirtti.

Batayeh, ayrıca Sleep Cell, Everybody Loves Reymond, Boy Meets World ve It's Always Sunny in Philadelphia gibi dizilerde de rol aldı. American Dreamz filminde ise başrol oynadı.

Mike oyunculuğunun yanı sıra başarılı bir komedyendi. New York'ta birçok kulüpte stand-up gösterisi yaptı.