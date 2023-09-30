Ünlü oyuncu katıldığı davette eski aşklarıyla pişti oldu

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen ve yaptırdığı estetik operasyonlarla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam katıldığı partide zor anlar yaşadı.

Ünlü oyuncu katıldığı davette eski aşklarıyla pişti oldu

Editör: Osmancan EROK

Yaptırdığı estetiklerle gündem olan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Haliç’te düzenlenen bir partiye katıldı. Gece boyunca soğuk terler döken Çiçek, nereye döneceğini, nereye bakacağını şaşırdı.

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Dilan Çiçek Deniz'in katıldığı partide 2018’de aşk yaşadığı Birkan Sokullu ile 2022’de evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson da vardı.

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Dilan Çiçek Deniz’in haliyle keyfi kaçtı. Uzun bir süre sonra eski sevgilisi ve nişanlısı ile aynı ortamda bulunan oyuncunun çıkışta ağzını bıçak açmadı. Konuya dair soruları yanıtsız bıraktı.

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Partide Pınar Deniz, Şükrü Özyıldız, Elçin Sangu, Birce Akalay, Serkan Keskin ve Burak Deniz de vardı.

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