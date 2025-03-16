Ünlü oyuncu kaza geçirmişti. Hastane odasından ilk kare geldi

Oyuncu Aras Bulut İynemli dizi setinde bir kaza geçirdi ve ayağını kırdı. İynemli bugün ameliyat oldu. Ünlü oyuncu ameliyat çıkışı ilk karesini sosyal medyadan paylaştı.

Hastaneye kaldırılan oyuncunun ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edildi. Ameliyat edilen İynemli'nin bir süre evinde dinleneceği öğrenildi.

Ayağı kırılan ünlü oyuncudan hastaneden ilk kare geldi. Sosyal medyadan paylaşan İynemli'yi dostları ise yalnız bırakmadı.

İynemli; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." dedi.