Keanu Reeves kendi hakkında bilinmeyenleri açıkladı

Yarı Çinli yarı Hawaiili bir babanın ve Britanyalı bir annenin oğlu olan Keanu Reeves, 2 Eylül 1964'te Lübnan'da doğdu. 'Keanu', Hawaii dilinde "dağlardan esen serin rüzgar" anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"MENAJERLER ADIMI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ"



Keanu Reeves, 1980'lerin ortasında ilk kez Los Angeles'a gittiği zamanı, "20 yaşındayken ilk arabamı aldım ve Hollywood'a gittim. Buraya geldiğimde adımı değiştirmek istediler. 'Keanu, bu çok etnik' dediler" şeklinde anlattı.

KABULLENEMEDİM"



Bu ifadenin kendisini çok rahatsız ettiğini kaydeden Keanu Reeves, yine de adını değiştirmeyi düşündüğünü ve aklına ilk olarak 'Templeton'ın geldiğini belirtti. 58 yaşındaki aktör, adını 'Casey Reeves' yaptığını ama bu değişikliği kabullenemediğini ifade etti.

"CASEY' DİYE SESLENDİLER, KAFAMI BİLE KALDIRMADIM"



Keanu Reeves, "Seçmelere katıldım. 'Casey' diye seslendiler. Ben kafamı bile kaldırmadım. En sonunda ajansıma geri dönüp, 'Adımı değiştiremem' dedim" açıklamasında bulundu.





Keanu Reeves ilk tiyatro oyunlarından birinde sarf ettiği, "Çünkü bu benim adım, çünkü başka adım olamaz" repliğinin o dönemde aklından çıkmadığını da ifade etti.