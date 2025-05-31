Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'ndeki isimle çok fena dalga geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek'i taklit etti.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in katıldığı bir televizyon programındaki gündem olan tavırlarını sosyal medya hesabında taklit etti.

Feyza Civelek katıldığı programda programın fenomen sorularından olan 'senden iyisini duyana kadar sessiz kal' şeklindeki soruyu yanıtladı.

Program sunucusu Ferit Ömeroğlu oyuncuları saymış, Feyza Civelek kendisinden daha iyi olan oyuncuları duyana kadar sessiz kalmıştı.

Ferit Ömeroğlu,"Buse Kahraman, Akasya Asiltürkmen, Ece Özdikici, Mina Demirtaş, Zeynep Tuğçe Bayat, Meltem Akçöl, Sümeyye Aydoğan, Yağmur Yüksel, Nilsu Berfin Aktaş, Rabia Soytürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, İlayda Alişan, Miray Daner, Özgü Namal, Hazal Kaya, Pınar Deniz" isimlerini saydı meslektaşlarına sessiz kalan Feyza Civelek, Merve Dizdar ismini duyunca konuşmuştu.

Civelik'in pek çok ismin karşısında kendi oyunculuğunu beğenmesi ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medyada çekmiş olduğu eğlenceli videolara bir yenisini daha ekleyen Nurgül Yeşilçay, Feyza Civelik'i ti'ye aldı.

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