Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'nden Kızıl Goncalar'a geçti

Kızılcık Şerbeti’nde 1,5 sezon boyunca seyirci karşısına çıkan değerli aktör Settar Tanrıöğen setlere dönüyor.

Geçen ocak ayında beyin kanaması geçiren ve peş peşe ameliyat olan Settar Tanrıöğen geçen bir yıl içinde sağlığına kavuşmuş ve bol bol dinlenip moral depolamıştı. Usta oyuncu bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan Gold Film’in patronu Faruk Turgut’la el sıkıştı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Settar Tanrıöğen şirketin diğer fark yaratan fenomen dizisi “Kızıl Goncalar”la setlere dönecek. Necati Şahin’in yazdığı dizide Tanrıöğen yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.

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