Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'nden Kızıl Goncalar'a geçti

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Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'nden Kızıl Goncalar'a geçti

Kızılcık Şerbeti'nde yer alırken beğeni ile takip edilen oyuncu Settar Tanrıöğen, rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncu Kızıl Goncalar'la ekranlara geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti’nde 1,5 sezon boyunca seyirci karşısına çıkan değerli aktör Settar Tanrıöğen setlere dönüyor.

Geçen ocak ayında beyin kanaması geçiren ve peş peşe ameliyat olan Settar Tanrıöğen geçen bir yıl içinde sağlığına kavuşmuş ve bol bol dinlenip moral depolamıştı. Usta oyuncu bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan Gold Film’in patronu Faruk Turgut’la el sıkıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen aylar sonra nerede çıktı?Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen aylar sonra nerede çıktı?

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Settar Tanrıöğen şirketin diğer fark yaratan fenomen dizisi “Kızıl Goncalar”la setlere dönecek. Necati Şahin’in yazdığı dizide Tanrıöğen yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.

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