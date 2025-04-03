Ünlü oyuncu Kubilay Aka'dan TRT'ye zehir zemberek sözler!

"KONUŞAN HERKES İÇERİ ATILIYOR"

Gerçekgündem'in haberine göre Adliye önünde açıklama yapan Aka:

"Çok üzgünüz. Her vatandaş boykot çağrısı yapmakta özgür olmalı. Ancak geldiğimiz noktada sanatçılarından öğrencilerine, gazetecilerine kadar konuşan herkesin içeri atıldığı bir dönemdeyiz. Bugün burada olmak bile çok kötü. Umarız arkadaşımız ve diğer gençler en kısa sürede serbest bırakılır" dedi.

TRT'DEN ÇIKARILAN OYUNCULARA DESTEK

Aka, TRT dizilerinden çıkarılan oyuncularla ilgili de konuştu:

"TRT bizim kanalımız, halkın kanalı. Kimin orada olup olmayacağına sanatın takdiri karar vermeliydi. Arkadaşlarımız mağdur edildi. Her birinin arkasındayız, bugün de buradayız" ifadelerini kullandı.

Soruşturma Detayları ise şöyle;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında:

Sosyal medyadan boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

11 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı

Adliye önünde bekleyen sanatçılar ve destekçiler, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep ediyor.