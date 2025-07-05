Ünlü oyuncu Mert Durak Bahar dizisine geliyor

"Bahar” dizisinin 3. sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, MF Yapım imzalı sevilen dizi, yeni sezonunda yenilenmiş hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrollerinde Demet Evgar’ın yer aldığı dizinin senaryosunu bu sezon da Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alacak.

Dizinin yeni sezon kadrosuna usta bir isim katılıyor. Son olarak “Kızıl Goncalar”da Naim Efendi karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı ve ödüllü oyuncu Mert Turak, “Bahar” dizisiyle el sıkıştı.