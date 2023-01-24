''Hastalığıma teşhis konulduktan sonra alkolik oldum''

80'li yıllarda hafızalara kazınan 'Geleceğe Dönüş' serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor.

''EŞYALARI SOL ELİMDE TAŞIDIM''

Ünlü aktör Michael J. Fox'un otobiyografik belgeseli 'Still'in prömiyeri 20 Ocak'ta 'Sundance Film Festivali'nde yapılmıştı. Gösterimden sonra basına konuşan Fox, uzun süre dopamin ilaçları kullanarak ve eşyaları sol elinde taşıyarak hastalığını gizlemeye çalıştığını söyledi.

''ANLAMI KALMADI''

Konuyla alakalı konuşan Michael J. Fox, genç yaşında Parkinson teşhisi konunca 'Geleceğe Dönüş' filmiyle ulaştığı şöhretin hiçbir anlamının kalmadığını ifade etti.

''HOLLYWOOD'UN PRENSİ'YDİM''

Fox, "Doktorlar Parkinson olduğumu söyleyince, 'Kiminle konuştuğunuzu biliyorsunuz değil mi?' demiştim. 'Hollywood'un Prensi'ydim. Bunun olmaması gerekiyordu. Hayatın taş ve tuğladan ibaret olduğunu sanıyorsun ama öyle değil. Kağıttan ve tüyden yapılmış" şeklinde konuştu.

"KESİNLİKLE ALKOLİKTİM"

Michael J. Fox, Parkinson teşhisi aldıktan sonra gerçeklikten uzaklaşmak için içki içtiğini ve semptomlarını hafifletsin diye dopamin haplarına yüklendiğini belirtti:





Hastalık sürecinde alkolizme sürüklendiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Kesinlikle alkoliktim ama 30 yıldır tek bir içki bile içmedim" dedi.