CİMER'E şikayet edildi! Ünlü oyuncu 'kapıma kadar geldiler' deyip isyan etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Müjde Uzman, bahçesindeki sokak kedilerini beslediği için CİMER'e şikayet edildiğini şöyle duyurdu.

"KAPIMA ZABITA VE VETERİNER İŞLERİ GELDİ

"Hayatımda ilk defa CİMER'e şikayet edildim. Sebep: Kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü! Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi köpek kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti k.çını kaldırıp silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük" dedi.

Hayatımda ilk defa cimer e şikayet edildim. Sebep: kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum… — Müjde Uzman (@mujdeuzman) July 10, 2025

Uzman devamında ise sitem ederek şunları söyledi:

"Elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek. Üstelik korkaklık, benimle yüz yüze de konuşmuyor. Yine üşenmemiş foto falan çekip atmış. Benim bahçem tertemiz, her gün mesai ayırıp elimi kirletip temizliyorum, siliyorum. Sokakta, benim olmayan yerde görünce de çöp, kaka vs, topluyorum ben. Ne yapsaydım; yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup, rastgele birini mi suçlasaydım yoksa?

Gelen ekip gayet kibardı. Veteriner bile dedi ki ben de 9 kedi besliyorum, anlıyorum. Tahmin ettiğim şikayet edenin evi çok uzun süre boş kalmıştı, yine veteriner dedi ki orayı belki hayvanlar toprak var diye tuvalet bellediler. Olabilir. Artı 8 sokak aşağıdan bir kedi de geliyor… — Müjde Uzman (@mujdeuzman) July 10, 2025

VETERİNER BİLE 9 KEDİ BESLEDİĞNİ SÖYLEDİ

Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak. İnanılmaz gerçekten. Gelen ekip gayet kibardı. Veteriner bile dedi ki ben de 9 kedi besliyorum, anlıyorum. Tahmin ettiğim şikayet edenin evi çok uzun süre boş kalmıştı, yine veteriner dedi ki orayı belki hayvanlar toprak var diye tuvalet bellediler. Olabilir. Artı 8 sokak aşağıdan bir kedi de geliyor olabilir. Ki kedi dediğin bazı insanların aksine asla ama asla üzerini kapatmadan ihtiyacını gidermez, ortalık yere yapmaz.

"Bizzat konuşmadan, insan gibi çözüm aramadan çocuk gibi şikayet etmek gerçekten vicdana da olgunluğa da sığmayan, şımarıkça hareketler" diyen oyuncu "Yeşillik bir yerde yaşama lüksün varsa, doğayla ve diğer canlılarla da bu alanı paylaştığını bilerek ve sorumluluğu alarak, gerekirse biraz sıkıntıya girerek yaşamak zorunda olduğunu da bileceksin" ifadelerini kullandı.