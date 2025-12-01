Evinde rahatsızlanan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' gibi birbirinden başarılı projelerde boy gösteren Murat Cemcir'den gelen haber hayranlarını endişelendirdi. 49 yaşındaki oyuncu Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan oyuncunun, apar topar ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2. Sayfa'nın özel haberine göre; hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Ünlü ismin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir 30 Kasım 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Bölümü mezunu.

Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile geniş bir hedef kitleye ulaştı.

Ahmet Kural ile Çalgı Çengi filmindeki performansı büyük beğeni toplamıştı. Murat Cemcir 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde yer aldı. Cemcir “Düğün Dernek” filminde de Ahmet Kural ile başrolü paylaştı.

Öte yandan 2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer aldı. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde yer aldı.