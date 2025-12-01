Evinde rahatsızlanan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' gibi birbirinden başarılı projelerde boy gösteren Murat Cemcir'den gelen haber hayranlarını endişelendirdi. 49 yaşındaki oyuncu Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan oyuncunun, apar topar ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
2. Sayfa'nın özel haberine göre; hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Ünlü ismin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.