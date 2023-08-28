Ünlü oyuncu Necati Bilgiç'in son hali yürek burktu

Türk sinemasında unutulmayan dizi ve filmlere imza atan ünlü oyuncu Necati Bilgiç yıllar sonra ortaya çıktı. Saçı ve sakalı beyazlayan 70 yaşındaki oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

Ünlü oyuncu Necati Bilgiç'in son hali yürek burktu

Kemal Sunal ile birlikte birçok dizi ve film projesinde yer alan 70 yaşındaki Necati Bilgiç, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

ekran-goruntusu-2023-08-28-163836.png

SON HALİ ÜZDÜ

Onlarca film projesinde yer alan usta oyuncu, son olarak 2012 yılında Ata Demirer'in Berlin Kaplanı filminde oynadı.

usta-oyuncu-necati-bilgic-yillar-icindeki-16269028-1186-m.jpg

Uzun yıllardır ortalarda gözükmeyen ve sessiz sakin bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncunun son hali sevenlerini üzdü. Saçı ve sakalı beyazlayan oyuncunun yaşlandığını gören hayranları tanımakta güçlük çekti.

usta-oyuncu-necati-bilgic-yillar-icindeki-16269028-713-m.jpg

OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Projelerinin yanı sıra bir ara da sağlığıyla gündeme gelen Necati Bilgiç'in Uludağ Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nde geçirdiği operasyonla kalbe giden birkaç damarı değiştirilmişti.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şarkıcı Bengü sahneye dev disko topunun üzerinde indi Magazin
Şarkıcı Bengü sahneye dev disko topunun üzerinde indi
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması Spor
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu Güncel
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak Güncel
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu Güncel
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması Ekonomi
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması